FOLLONICA – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Follonica: la nuova seduta è stata convocata dal presidente del Consiglio comunale Alberto Aloisi per lunedì 29 settembre alle 15:30 in sala consiliare.
Ecco gli argomenti all’ordine del giorno:
– Processo verbale della seduta del Consiglio comunale del 21 luglio 2025.
– Comunicazioni del presidente del Consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri
– Approvazione della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di progettazione educativa zonale relativa all’età scolare e alla prima infanzia.
– Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2024
Viene assicurata la trasmissione in streaming accedendo al canale Youtube del comune: https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams