GROSSETO – Il Circolo Tennis Manetti rinnova i suoi vertici. Sabato 20 settembre si sono svolte le elezioni per il nuovo consiglio direttivo, che guiderà l’impianto di via Manetti nei prossimi anni.

Alla presidenza subentra Alessio Chelli, che prende il posto di Roberto Franceschini, al quale è andato il ringraziamento dell’assemblea per l’impegno profuso nella crescita del circolo.

Questi i conglieri eletti che affiancheranno il presidente nelle attività del circolo:

Alessandro Peronaci

Francesca Benedetti

Roberto Franceschini

Mario Busonero

Elena Fommei

Patrizia Cassisa

Daniele Battistini

Camilla Meciani

Tra le priorità del nuovo direttivo spicca la realizzazione della Club House, un progetto da tempo atteso e ormai imminente. La struttura in legno, di 52 metri quadrati, è stata approvata dalla Soprintendenza e ha avuto il via dalla giunta comunale: costituirà un punto di riferimento fondamentale per soci e sportivi. la realizzazione della struttura sarà accompagnata anche da interventi di sistemazione esterna dell’impianto sportivo.

La club house del Tc Manetti

La Club House, come sottolineato nei mesi scorsi, diventerà un vero e proprio spazio di aggregazione: non solo un luogo per i tennisti e gli appassionati di sport, ma anche un ambiente aperto ai giovani e alle famiglie, capace di ospitare momenti di socialità, incontri, con attenzione anche alle esigenze della scuola tennis. Così i più piccoli e i loro accompagnatori potranno stare al caldo negli incontri invernali.

Ci sarà una sala per i soci, un ufficio per custodi e segreteria, un piccolo angolo bar che ospiterà i distributori automatici (il circolo ha già un ristorante interno). La struttura ospiterà anche un bagno per i disabili, per contribuire a rendere comunque confortevole e accessibile il luogo a tutti.

L’intervento complessivo, a carico del Tc Manetti, si inserisce in un percorso più ampio di rinnovamento dell’impianto, che ha già visto negli anni l’ammodernamento dei campi e la riqualificazione delle strutture esistenti. Con la nuova Club House il Circolo Tennis Manetti compie un ulteriore passo in avanti, rafforzando il proprio ruolo di punto di riferimento sportivo e sociale per la città di Grosseto.