MANCIANO – Un forte nubifragio ha colpito, nella notte, la zona di Marsiliana, nel comune di Manciano. Allagate strade im portanti come la regionale 74 allagata dalla Sgrilla allo Sgrillozzo, tanto da venire chiusa dal Comune.

La situazione ha messo in difficoltà diversi automobilisti, rimasti bloccati con le auto a causa di alberi e rami caduti. Anche l’ambulanza della Misericordia si è trovata ad affrontare momenti complicati.

Con un paziente a bordo si è infatti trovata davanti un fiume d’acqua che superava le ruote. Uno dei soccorritori è sceso, e ha rimosso a mano alcuni detriti che impedivano il passaggio del mezzo. Poi, a passo di lumaca, il mezzo che è più alto di un’auto, è passato piano piano sino a superare il punto più critico e giungere in ospedale.

Molte auto sono state fatte tornare indietro dalla protezione civile che presidiava le strade.

Una squadra della Protezione civile di Manciano ha soccorso due auto rimaste bloccate dalla caduta di un albero sulla provinciale Campigliola all’altezza di Montauto.

Tutta la notte hanno lavorato diverse squadre della Protezione civile Misericordia di Manciano, gli operai della Provincia con le ruspe, i Carabinieri e la Polizia municipale per la chiusura delle strade.