GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 23 settembre 2025

Ariete forte ma impaziente: cerca il giusto equilibrio.

Toro stabile: ottimo momento per progetti concreti.

Gemelli più curioso che mai: una telefonata inaspettata ti riempirà di idee.

Cancro sensibile: ma oggi sei più centrato del solito.

Leone, segno del giorno, sarà fiero, coinvolgente, solare: metti il cuore in quello che fai.

Consiglio escursione: passeggiata pomeridiana al Parco Archeologico di Roselle, tra vestigia romane e natura aperta, perfetta per il tuo spirito regale.

Vergine brillante: il tuo metodo convince tutti.

Bilancia disponibile e armoniosa: oggi puoi mediare ogni conflitto.

Scorpione tagliente: attenzione a non isolarti.

Sagittario spontaneo: ma oggi ti conviene ascoltare.

Capricorno riflessivo: osserva prima di agire.

Acquario creativo: idee geniali in arrivo.

Pesci affettuosi: giornata buona per l’amore.