GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 23 settembre 2025
Ariete forte ma impaziente: cerca il giusto equilibrio.
Toro stabile: ottimo momento per progetti concreti.
Gemelli più curioso che mai: una telefonata inaspettata ti riempirà di idee.
Cancro sensibile: ma oggi sei più centrato del solito.
Leone, segno del giorno, sarà fiero, coinvolgente, solare: metti il cuore in quello che fai.
Consiglio escursione: passeggiata pomeridiana al Parco Archeologico di Roselle, tra vestigia romane e natura aperta, perfetta per il tuo spirito regale.
Vergine brillante: il tuo metodo convince tutti.
Bilancia disponibile e armoniosa: oggi puoi mediare ogni conflitto.
Scorpione tagliente: attenzione a non isolarti.
Sagittario spontaneo: ma oggi ti conviene ascoltare.
Capricorno riflessivo: osserva prima di agire.
Acquario creativo: idee geniali in arrivo.
Pesci affettuosi: giornata buona per l’amore.