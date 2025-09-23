GROSSETO – Prima edizione della festa Pre season per la pallavolo Grosseto al palazzetto Atleti Azzurri d’Italia a Grosseto.

«Durante la serata sono stati presentati gli sponsor che in questi anni hanno sostenuto e continuano a sostenere la pallavolo Grosseto, con l’augurio di vederli ancora a lungo al nostro fianco. Menzione importante per l’Avis comunale di Grosseto, presente con il suo presidente Erminio Ercolani, associazione che supporta da sempre chi ne ha bisogno e il cui logo si trova sulle maglie delle atlete».

Accanto agli sponsor l’anima pulsante della società, i dirigenti, coloro che seguono i gruppi federali e quelli Uisp che giornalmente si dedicano alla società, «nella gestione dell’impianto più grande della città».

Il direttore sportivo Vito Di Giovanna, il fotografo ufficiale Luca Sansone e il fisioterapista Laura Santerini, Andrea Barsotti, Caterina De Carolis, Pasquale De Falco, Lorenzo Egisti, Luca Colombini, Lucio Chipa, Sara Marsaglio, Lamberto Cardelli, Francesca Grechi, Lucia Zorzi, Luca Tinacci, Stefano Raulli, Andrea Delli Castelli, il collaboratore Livio Termite (speaker), Francesca Chelli, Serena Boni, Gioia Dardha, Massimo Nanni e Marco Spernanzoni (i preparatori atletici), e Michele D’Erasmo che si occupa dei due camp estivi, il summer e il master camp. I tecnici: Elisabetta Alberti tecnico Serie C e under 14, Federica Brizzi responsabile del settore S3 che allena il gruppo U16 Luca Consani e altri tre del settore delle più piccole, Silvia Rustighi tecnico under 12 e under 13 Deep Chic, Maurizio Natalini responsabile tecnico del Settore Uisp insieme ai colleghi, Leonello Corridori e Valentina Corsetti e ai tecnici del settore S3: Samantha Tommasini, Simona Faragli e Ilaria Fallani

La serata è poi proseguita all’insegna della musica e della discoteca più sfrenata, grazie alla presenza un Dj di eccezione, Dj Domino.

