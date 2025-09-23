BAGNO DI GAVORRANO – Dopo le due trasferte consecutive di Poggibonsi e Sansepolcro, il Follonica Gavorrano torna a giocare nel turno infrasettimanale al Malservisi-Matteini domani mercoledì alle 15 contro la Terranuova Traiana. Reduci dal pareggio di sabato allo stadio comunale Buitoni, i biancorossoblù si presentano con sette punti in classifica, mentre gli ospiti arrivano a Bagno di Gavorrano dopo aver perso tra le mura amiche contro il Cannara, rimanendo fermi a quota 3 punti.

Una gara, quella dell’ultimo turno con il Vivi Altotevere Sansepolcro, che ha visto i minerari attaccare per quasi tutto il match, colpendo tre legni e con altrettanti miracoli del portiere, oltre alle numerose occasioni che i biancorossoblù non sono riusciti a sfruttare.

Quella con la Terranuova Traiana sarà quindi una ghiotta occasione per cercare di tornare alla vittoria già dal prossimo match di campionato.

Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, lo scorso anno era arrivato un pareggio per 0-0 in terra valdarnese. Posta divisa anche al ritorno, con il risultato di 2-2. Pari anche nel precedente esterno della stagione 2022/23: nel match di andata era arrivato uno 0-0 sul campo della Terranuova Traiana, mentre nel ritorno al Malservisi-Matteini i biancorossoblù avevano ottenuto una vittoria per 3-1. In quel campionato era anche arrivata la retrocessione in Eccellenza per i valdarnesi, tornati lo scorso anno in Serie D.

Per quanto riguarda invece il capitolo ex di turno, il portiere Jacopo Pagnini ha militato nel Gavorrano nella seconda parte della stagione 2017/18.