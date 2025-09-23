GROSSETO – Sono passati 82 anni dalla morte di Salvo d’Acquisto, avvenuta per fucilazione per mano dei nazisti. L’associazione nazionale dei Carabinieri ha deciso di commemorare la sua figura alla stele monumentale di Grosseto a lui dedicata.
La sezione grossetana dell’Anc, con il presidente Giulio Rossi, ha infatti ricordato oggi il sacrificio del sottoufficiale dei carabinieri, che il 23 settembre del 1943 decise di consegnarsi alle truppe naziste con lo scopo di salvare ventidue civili.
La commemorazione, come ogni anno, è servita per ribadire l’importanza della sua figura storica e il valore del suo impegno al servizio della popolazione.