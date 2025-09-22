SCARLINO – Il Comune ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei voucher destinati alle famiglie con bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi iscritti e frequentanti i servizi per la prima infanzia privati autorizzati e accreditati presenti sul territorio di Scarlino.

“Il provvedimento, approvato con deliberazione di giunta del 26 agosto, rientra tra le misure previste per garantire i livelli essenziali delle prestazioni nei servizi educativi, e ha l’obiettivo di favorire l’accesso dei più piccoli ai nidi attraverso un sostegno economico alle famiglie – dicono dal Comune -. Il contributo sarà erogato in forma di voucher, che andrà a coprire la differenza tra il bonus nidi riconosciuto dall’Inps e la retta del servizio, fino a un massimo di 228 euro mensili per bambino. L’importo sarà riparametrato in base alle effettive spese sostenute, su un costo massimo di retta pari a 450 euro. Il beneficio sarà valido per l’anno educativo 2025-2026, con esclusione del mese di agosto”.

Le domande devono essere presentate entro mercoledì 12 novembre 2025, consegnando la documentazione all’ufficio Protocollo del Comune oppure inviandola tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. Il modulo da compilare e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.scarlino.gr.it, nella sezione dedicata ai nidi.

Per chiarimenti e supporto nella compilazione delle domande è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi educativi del Comune di Scarlino contattando la referente Carla Brunese al numero 0566 38529 o via mail all’indirizzo [email protected].