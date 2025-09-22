FOLLONICA – Una splendida giornata di sport e condivisione ha animato lo Skatepark comunale di Follonica, dove l’Associazione Sportiva Dilettantistica Balance ha organizzato un atteso open day. L’iniziativa ha visto la presenza di tanti bambini e famiglie, che hanno riempito di entusiasmo lo skatepark e provato l’emozione dello skateboarding, disciplina che dal 2021 è diventata ufficialmente sport olimpico.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare lo staff degli istruttori Balance: tutti giovani laureati o laureandi in Scienze Motorie, con anni di esperienza sportiva e didattica, pronti ad accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita tecnica e personale.

In parallelo, l’Open Day ha avuto una dimensione sociale importante grazie alla collaborazione con La Farfalla – Associazione Cure Palliative, presente con un proprio spazio informativo e una raccolta fondi diretta a sostegno delle attività dell’associazione.

Il presidente di Balance, Maciej Vella, ha dichiarato: “Siamo molto contenti della risposta ricevuta: vedere così tante famiglie allo skatepark è la dimostrazione che lo skate è anche un linguaggio universale di energia e inclusione. Ringrazio di cuore tutti i partecipanti, l’Associazione La Farfalla per la loro presenza, Avis per il sostegno, i nostri partner tecnici Skate Plaza e Surf Relax, e i rappresentanti dell’Amministrazione per l’attenzione mostrata. È solo l’inizio di un nuovo anno che si preannuncia ricco di energia e novità”.

Le attività non si fermano qui: da questa settimana partiranno ufficialmente i corsi di skate, confermando l’impegno di Balance nella promozione dello sport come occasione di crescita, socialità e valori condivisi.