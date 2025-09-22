GROSSETO – Anche l’Asl Toscana sud est, in occasione della Giornata mondiale del cuore del 29 settembre, aderisce alla quinta edizione dell’(H) Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre.

L’iniziativa di Fondazione Onda Ets ha l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

All’ospedale Misericordia di Grosseto sarà possibile effettuare due diverse visite specialistiche:

Seduta Ecd Tsa (Ecocolorodoppler dei tronchi sovraaortici). Le visite si terranno il 26 settembre dalle 9 alle 12 e sono dedicate alle donne dai 50 anni che non siano già in screening, con consegna di referto. Per appuntamenti inviare una mail: [email protected].

Verranno accettate le prime 12 richieste pervenute. Le visite verranno effettuate all’ambulatorio 10, della palazzina Libera Professione, dell’ospedale Misericordia, Grosseto.

Seduta di Eco Cuore. Le visite si terranno il 2 ottobre, orario 9:00-12:30, e il pomeriggio, orario 15:00-17:00 e sono destinate alle donne, dai 50 anni, che non siano già in screening, con consegna di referto. Verranno accettate le prime 12 richieste pervenute. La prenotazione si può effettuare a partire dal giorno 22/9 al 26/9 dalle ore 9 alle ore 12:30 al numero 0564-483284. Le visite si terranno all’ambulatorio numero 2, della Cardiologia dell’ospedale Misericordia, Grosseto.

Le malattie cardiovascolari (Mcv) rappresentano la principale causa di morte a livello mondiale. Più nello specifico, in Italia, sono responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini. Nelle donne, le Mcv si manifestano con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, infatti fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. Dopo la menopausa, però, le donne risultano colpite persino più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso in forma più grave, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente.

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

L’ospedale di Grosseto è una tra le oltre 150 strutture del network Bollino Rosa aderenti all’iniziativa che offriranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, eventi e colloqui, info point e distribuzione di materiale informativo nelle aree specialistiche di cardiochirurgia, cardiologia e chirurgia vascolare.

Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, dove è possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.