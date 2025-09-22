PAGANICO – Aggiornamento ore 19.35: Nell’incidente avvenuto alle 17.35 sulla Senese, nel comune di Civitella di Paganico, è rimasto ferito un uomo di 29 anni. Sul posto sono intervenute l’automedica di Pitigliano e l’ambulanza della Misericordia di Pitigliano. Il ferito è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto Polizia e Vigili del fuoco. Una sola auto coinvolta.

News ore 19.17: A causa delle forti piogge che si stanno abbattendo in Toscana nelle ultime ore e che hanno provocato l’esondazione del torrente Gretano, per allagamento è attualmente chiusa al traffico la strada statale 223 “Di Paganico”, fra i km 19 e 21, in direzione Paganico ed in località Civitella Paganico. A comunicarlo l’Anas. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per la gestione dell’evento.

News ore 19: Una lunga coda di auto si snoda sulla Senese in direzione sud a causa della combinazione tra il maltempo e un incidente.

La strada, all’altezza di Paganico, è completamente allagata tanto che le auto stanno procedendo al centro della carreggiata. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco.

A due chilometri da Paganico è anche in corso un incidente con un solo mezzo coinvolto. La Polizia stradale sta facendo i rilievi dell’incidente e regolando il traffico.