FONTEBLANDA – Si è svolta al prestigioso La Ginevra Polo Club, di Riano (RM) la prima edizione della Coppa Giovanni Maria Pira, evento sportivo e commemorativo dedicato al piccolo Giovanni Maria, il bambino di Fonteblanda scomparso poco più di un anno fa a causa di una patologia fulminante.

La manifestazione, fortemente voluta e organizzata da Ginevra D’Orazio, giocatrice professionista di polo e campionessa internazionale, ha visto la partecipazione di amici, sportivi e appassionati, uniti nel segno dell’affetto e della memoria. “Sono molto contenta di aver potuto realizzare questa prima edizione – ha dichiarato Ginevra – che nasce dalla forte amicizia che si è creata con Antonella, Pietro e Biancamaria. È stato un evento molto emozionante, che vogliamo ripetere ogni anno”.

Il torneo ha visto sfidarsi due squadre di alto livello: Moonlooker Polo Team con Tonino Matella, Federico Vescovi, Pulli Grillini e Ginevra D’Orazio e La Ginevra Polo Club con Luca D’Orazio proprietario del Club, Christian Orsi, Oscar Carona e Marcos Antinori.

La vittoria è andata al Moonlooker Polo Team, capitanato dal notaio Antonio Matella, appassionato e giocatore di polo da molti anni, con il punteggio finale di 5 a 4.

A rendere ancora più speciale la giornata è stato lo speaker d’eccezione Roberto Ciufoli, attore, presentatore e comico, ma anche appassionato e giocatore di polo, che ha commentato con emozione. “Sono rimasto molto coinvolto, anche emotivamente – ha detto – dalla decisione di Antonella e Pietro di condividere con tutti il ricordo di Giovanni Maria. Il mio ruolo ha aiutato chi conosce meno il polo a comprenderne le regole e, magari, anche ad appassionarsi a questa bellissima disciplina. E’ stata un’altra mia grande passione, quella per i cavalli, a farmi avvicinare ed innamorare di questo sport che invito tutti a seguire”.

La Coppa Giovanni Maria Pira si candida a diventare una ricorrenza annuale, nel segno dello sport, dell’amicizia e della memoria condivisa. “Ringraziamo Ginevra D’Orazio e Roberto Ciufoli per l’organizzazione e il contributo importante che hanno avuto nel successo della manifestazione – hanno dichiarato Pietro Pira e Antonella Argiolas, genitori di Giovanni Maria- E’ stato emozionante anche che a colpire la prima palla sia stata nostra figlia Bianca Maria che, al fratellino, era molto legata. Contiamo di poter continuare con la stessa passione ed affetto che abbiamo ricevuto anche nel futuro”.