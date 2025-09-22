GROSSETO – Dopo la pausa estiva riparte il ciclo di incontri del Salotto della Salute, lo spazio di confronto e informazione promosso da Lilt Grosseto per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della prevenzione e della salute.

Martedì 24 settembre, alle 17.30, presso Toscano Collezioni in via Genova 5, Grosseto, l’appuntamento è dedicato al tema: “Fegato in salute – Conoscere, prevenire, curare. Epidemiologia, prevenzione e diagnosi dei tumori al fegato”.

Relatore della serata sarà il dottor Marco Corsetti, medico gastroenterologo Lilt, che guiderà il pubblico in un viaggio di conoscenza e consapevolezza su epatiti, alcol, sindrome metabolica e altri fattori di rischio, illustrando le buone pratiche di prevenzione, l’importanza della diagnosi precoce e i percorsi di cura oggi disponibili.

“Questa iniziativa – dichiara Barbara Ciacci, consigliera Lilt Grosseto – dimostra come la Lilt Grosseto sia riuscita a creare una vera rete di collaborazione tra aziende del territorio, enti pubblici, associazioni e gli ordini professionali di medici e infermieri. Insieme condividiamo lo stesso obiettivo: diffondere la cultura della prevenzione e far arrivare un messaggio forte e chiaro a tutta la comunità. Solo facendo squadra possiamo rendere la salute un bene comune e accessibile a tutti”.

“Un incontro pensato non solo per informare, dice il direttore sanitario Lilt Bruno Mazzocchi -, ma anche per offrire alla cittadinanza un momento di dialogo diretto con lo specialista: un’occasione preziosa per porre domande, sciogliere dubbi e imparare a prendersi cura di sé. La Lilt Aps-Ets di Grosseto ringrazia sentitamente Toscano Collezioni per la disponibilità ad accogliere l’evento e per l’ aperitivo e buffet che sarà offerto ai presenti a fine incontro”.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: Lilt Grosseto – 0564 453261.

Partner dell’iniziativa: Comune di Grosseto, Usl Toscana Sud Est, Coeso, Banca Tema – Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma, Fondazione Cr Firenze, Avis Grosseto, Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Grosseto, Fapacl Grosseto, Ordine delle professioni infermieristiche Grosseto.