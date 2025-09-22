MANCIANO – Ci sono tre persone ferite in un incidente stradale avvenuto alle 14,15 nel comune di Manciano, sulla strada che va verso Montemerano.

Si tratta di due donne di 64 e 21 anni e un uomo di 72.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Misericordia di Manciano con infermiere e l’ambulanza della Croce rossa di Semproniano, forze dell’ordine e Vigili del fuoco.

I feriti sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.