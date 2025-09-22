FOLLONICA – Trionfo biancazzurro al circuito nazionale della classe RS500 a Colico, con i giovani velisti Matteo Gorni e Raffaello Spadini della Lni Follonica che firmano uno straordinario successo nella regata nazionale. Nell’ultima tappa valida per la stagione 2025 i due atleti follonichesi hanno chiuso al meglio una stagione memorabile, caratterizzata da risultati costanti e prestigiosi che hanno portato la squadra RS500 della sezione a primeggiare a livello nazionale.

Un’annata da incorniciare non solo per Gorni e Spadini, ma per tutta la squadra RS500 LNI Follonica, che continua a crescere e a confermarsi tra i punti di riferimento della vela giovanile e non solo.

Con la regata di Colico cala il sipario sulla stagione 2025 della classe RS500: per la LNI Follonica un bilancio straordinario che lascia ben sperare per il futuro.