VALLERONA – Dopo quasi mezzo secolo di storia, profumi e sapori che hanno fatto innamorare generazioni di clienti, la Trattoria da Beppe, nella piccola frazione amiatina nel Comune di Roccalbegna, ha chiuso definitivamente le sue porte.

L’annuncio è arrivato direttamente dal gestore, Walter Giustarini, che con un lungo e commosso messaggio hanno condiviso la decisione sua con la comunità di Instagram.

«Con un misto di emozione e gratitudine – scrive Walter – annunciamo che il nostro amato ristorante chiuderà definitivamente le sue porte, con la speranza che qualcuno abbia la voglia di continuare il nostro cammino intrapreso. Dopo quasi 50 anni di apertura, è giunto il momento per noi di intraprendere altri percorsi e mettere la nonna un po’ a riposare».

Nonna Cate, star di Instagram

Nonna Cate, Caterina Corridori all’anagrafe, alla tenera età di 88 anni, ogni giorno cucinava per i clienti affezionati. Ora è arrivato anche per lei il meritato tempo della pensione. Nonna e nipote non sono solo complici in trattoria, ma soprattutto sui social dove Cate è ormai una vera star. In migliaia seguono le giornate della coppia tra risate, saggezza e curiosità. Con oltre 120mila followers nonna Cate è una vera regina dei social, ma nella vita reale preferisce sempre il matterello allo smartphone.

Il niposte Walter: «È stato un viaggio meraviglioso»

Le parole di Walter racchiudono non solo l’addio a un’attività, ma anche mezzo secolo di ricordi: «Ricordo ancora la mia prima volta all’interno del locale – racconta – ero talmente piccolo che non arrivavo nemmeno a prendere i bicchieri nello scaffale. È stato un viaggio meraviglioso, ricco di incontri, sorrisi e tanti momenti preziosi. Aver fatto parte della vostra vita e della comunità di Vallerona per così tanto tempo è stato un vero privilegio».

Un punto di riferimento per il paese

La Trattoria da Beppe non è stata solo un ristorante, ma un luogo di incontro, una seconda casa per tanti abitanti e visitatori. “Siete stati molto più che clienti – aggiunge Walter –, siete stati la nostra famiglia e la nostra ispirazione. Non è facile dire addio, ma speriamo che i ricordi e il tempo trascorso insieme rimangano nel cuore di tutti, così come rimarranno nei nostri”.

L’attività è in cerca di un nuovo futuro

Nonostante la chiusura, c’è la volontà di cedere l’attività a chi voglia continuare la tradizione: “Cediamo la nostra attività – spiega Walter – per chi fosse interessato mi contatti. Finché non ci saranno offerte, spesso la domenica organizzeremo qualche evento, perché non vogliamo fermare del tutto la nonna: per lei il lavoro è una medicina”.

Un messaggio che è insieme un saluto e un invito a preservare un pezzo di storia di Vallerona. La speranza è che qualcuno raccolga il testimone per mantenere viva l’anima della Trattoria da Beppe, che per cinquant’anni ha raccontato, attraverso i suoi piatti e la sua accoglienza, il cuore autentico della Maremma.