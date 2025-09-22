PAGANICO – Aggiornamento 20.39: Sono 22 i Vigili del fuoco, con sei mezzi, tra cui quello anfibio, impegnati nella zona di Paganico dalle 18 di oggi.

«A seguito delle forti piogge che hanno interessato la zona, si sono verificati gravi allagamenti lungo la SP 64, in prossimità di Paganico» fa sapere il Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

«Il flusso delle acque ha provocato danni e blocchi stradali. Numerosi automobilisti hanno richiesto soccorso poiché l’acqua ha raggiunto il livello degli sportelli delle vetture, generando situazioni di pericolo. Inizialmente una persona risultava dispersa ma è stata successivamente rintracciata in buone condizioni. Il mezzo anfibio ha recuperato un motociclista, un automobilista ed evacuato due persone».

Sul posto si stanno dirigendo quattro squadre dei Vigili del Fuoco oltre a due unità Mocra (Modulo contrasto rischio acquatico) e i sommozzatori di Firenze. Attualmente (ore 20.30) risultano 18 interventi in coda. I soccorsi sono coordinati dal Comandante provinciale».

Anche una squadra della Racchetta Alta Maremma è attiva per il controllo degli allagamenti.

News ore 19.12: Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla frazione di Paganico, nel comune di Civitella Paganico. «A seguito della forte bomba d’acqua che ha interessato il territorio – scrive in una nota l’amministrazione comunale -, si invita la popolazione alla massima prudenza e a non spostarsi se non strettamente necessario».

Attualmente risultano completamente allagate: via degli Orti, via della Provincia, via Malevolti e via Bartolo Di Fredi.

Risultano inoltre chiuse alla circolazione: via Circondaria Nord, via della Stazione, strada di Pietratonda, rotonda strada del Tollero.

Il Comune raccomanda «di prestare la massima attenzione e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti».

Anas comunica che «A causa delle forti piogge che si stanno abbattendo in Toscana nelle ultime ore e che hanno provocato l’esondazione del torrente Gretano, per allagamento è attualmente chiusa al traffico la strada statale 223 “Di Paganico”, fra i km 19 e 21, in direzione Paganico ed in località Civitella Paganico. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per la gestione dell’evento».