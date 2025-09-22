CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Blue Factor esordisce sulle mattonelle del Casa Mora nel Memorial Massimiliano Faucci: alle 19.30 di domani martedì 23 settembre, amichevole di lusso contro il Sarzana.

Dopo la trasferta in svizzera per il torneo a Biasca, vittoria per 5-0 contro il Seregno e sconfitta ai rigori (4-3) dopo il 3-3 dei regolamentari contro i padroni di casa del Roller dell’ex Pablo Saez, il Castiglione si presenta così ufficialmente ai suoi tifosi, ricordando Massi Faucci, un amico, dirigente e soprattutto un uomo buono.

Massimiliano Faucci, scomparso 5 anni fa all’età di 53 anni, era attaccatissimo ai colori biancocelesti, seguendo praticamente tutte le squadre, anche in trasferta.. “Il ritorno nella massima serie è stata l’occasione per ricordarlo – ha detto il presidente dell’HcC Marcello Pericoli – Massi è sempre nei nostri cuori e sarebbe stato felicissimo di imbarcarsi in una nuova avventura in serie A1”.

L’amichevole contro i liguri di Sergio Festa, anche lui un ex, sarà importante per Massimo Bracali per testare la preparazione. L’ingresso è a offerta in favore della Vab, associazione (volontari antincendio boschivi) dove Massimiliano Faucci collaborava fin dalla sua nascita a Castiglione.