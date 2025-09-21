GROSSETO – Trasferta speciale a Viareggio per alcuni tesserati del Grosseto Rugby Club. Cach Vittorio Esposito ha infatti accompagnato gli Under 14 e Under 18 Marco Faraci e Michele Esposito al meeting all’impianto sportivo Ferracci, dove sono di casa i Titani, con lo staff tecnico della Nazionale Italiana di rugby capitanato da Gonzalo Quesada. Prima un briefing, poi un allenamento con i tecnici azzurri che hanno ben diretto i ragazzi fra tecniche, mosse e strategie: un’esperienza illuminante per le circa cento persone presenti fra giocatori e allenatori, tutti dalle zone limitrofe, per poter scambiarsi conoscenze e affinare le proprie abilità in una disciplina totale come quella della palla ovale.

guarda tutte le foto 7



Grosseto Rugby, meeting coi tecnici dell’Italrugby

“L’entusiasmo che abbiamo visto sul campo da parte dei ragazzi presenti è incredibile – è il commento di mister Quesada riportato sul sito della Federugby – Il rugby è anche questo: dare prima di ricevere. Siamo stati tutti giovani atleti e ci siamo divertiti tantissimo con i nostri compagni di squadra nei nostri club di appartenenza quando eravamo adolescenti. I tecnici della Nazionale ricoprono un ruolo importante ed è fondamentale essere a disposizione dei club territorio per condividere esperienze, fare brainstorming e crescere tutti insieme. Ho partecipato in prima persona ad altre due giornate a Napoli e Benevento, lo scorso aprile, e ho conosciuto nuove persone e ho toccato con mano la passione e l’impegno che costantemente mettono i tecnici dei club, i giovani atleti e i rispettivi genitori che sono sempre presenti per sostenere la passione dei propri figli. E’ un piacere poter essere di supporto per il movimento italiano”.