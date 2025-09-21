GROSSETO – Domani lunedì 22 settembre la provincia di Grosseto si sveglierà sotto cieli nuvolosi fin dal mattino, con aumento delle nubi che diventeranno compatte nel corso della giornata. Nel pomeriggio sono attesi rovesci sparsi e temporali, specie nelle zone interne e sui rilievi. Verso sera il tempo tenderà a migliorare, con diminuzione dei fenomeni anche se resteranno cieli molto nuvolosi. Le temperature oscilleranno fra valori più freschi nelle ore notturne e al mattino, con punte più alte al pomeriggio nelle zone costiere.

Allerta meteo con codice giallo

È stata emessa dalla sala operativa della Regione Toscana un’allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 7 fino alla mezzanotte di lunedì 22 settembre su tutta la Toscana. Possibilità di forti temporali su tutta la regione, inizialmente più probabili sulle province occidentali e successivamente (nel pomeriggio) sul resto della regione. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.

Il meteo nei prossimi giorni: tempo incerto