GROSSETO – Una giovane gattina impaurita ieri sera si è rifugiata nell’androne della Prefettura, proprio dove sta il piantone. La gatta è docile e affettuosa. Sembrerebbe una “gatta di casa” che potrebbe essersi smarrita o che magari è stata abbandonata.

«La gatta veniva da via Oberdan – racconta Paola, che lavora in Prefettura, e si sta al momento occupando della gatta mentre le cerca casa -. È dolce, fa fusa e va d’accordo con altri gatti. Se non si trova il proprietario sarà valutata una buona adozione. Verrà data a chi avrà intenzione di tenerla in casa, perché fuori ci sono troppi pericoli».

Chi l’avesse smarrita o vorrebbe adottarla può telefonare 347.1662653