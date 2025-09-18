FOLLONICA – Si è svolta oggi, presso la Sala del Consiglio comunale di Follonica, la conferenza stampa di presentazione del 22° campionato nazionale di calcio a 5 dei Vigili del Fuoco che si svolgerà nella città del Golfo dal 22 al 27 settembre 2025.

L’edizione 2025 sarà intitolata alla memoria del collega Massimiliano Saitta, prematuramente scomparso, al quale è stato rivolto un commosso ricordo da parte delle autorità e dei colleghi presenti anche in presenza della madre, del padre e del fratello di Massimiliano.

Dati salienti del campionato

• Squadre partecipanti: 16 (circa 200/220 tra atleti e accompagnatori, ospitati presso la struttura di Maresì)

• 2 Toscana

• 2 Liguria

• 2 Campania

• 2 Puglia

• Piemonte

• Lombardia

• Veneto

• Friuli

• Emilia

• Umbria

• Sardegna

• Calabria

• Arbitri: 2 arbitri Uisp

• Formula: quattro gironi da quattro squadre, per un totale di 42 incontri.

• 22 partite si svolgeranno presso il Centro Sportivo Pista dei Pini, con assistenza sanitaria garantita dalla CRI di Follonica.

• 20 partite si terranno al Campo Santini, con assistenza sanitaria a cura della Pubblica Assistenza Casse Mutue di Boccheggiano.

Albo recente dei vincitori

• 2024 – Toscana (primo e secondo posto)

• 2023 – Liguria (prima), Toscana (seconda)

• 2022 – Lombardia (prima), Toscana (seconda)

• 2021 – Liguria

• 2020 – non disputato

• 2019 – Lombardia

Contributi

L’organizzazione del torneo è stata resa possibile grazie al sostegno economico di:

• Comune di Follonica

• Adf – Acquedotto del Fiora

• Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Il campionato si conferma un momento di sport e amicizia, ma anche di memoria e valori condivisi, a testimonianza dello spirito di coesione che anima il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la comunità di Follonica