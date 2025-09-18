GROSSETO – È un giovane tunisino di poco più di 20 anni il ragazzo che ieri è stato soccorso dopo aver riportato ferite da arma da fuoco alle gambe.

La sparatoria è avvenuta in un bosco nella zona di Grancia, a pochi chilometri da Grosseto. Il giovane ha subito un’aggressione che è culminata con una sparatoria. I proiettili hanno colpito le sue gambe spezzando il femore.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che hanno prestato le prime cure portando il giovane in ospedale dove si trova ricoverato anche se non è in pericolo di vita.

I carabinieri hanno effettuato un primo sopralluogo alla ricerca di elementi utili alle indagini. Sembra che l’aggressione sia frutto di una lite tra il ferite e un secondo uomo.

Le indagini dei Carabinieri proseguono con il coordinamento della Procura della Repubblica di Grosseto.