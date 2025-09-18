SANTA FIORA – Il distretto sanitario di Santa Fiora è arrivata una novità che migliora l’accesso e l’accoglienza degli utenti. «La struttura – afferma la Asl – continua a potenziare i propri servizi e punta sull’informazione e sull’orientamento in favore delle persone che vi fanno accesso».

Oltre agli ambulatori dei medici di medicina generale, al pediatra, agli specialisti in otorinolaringoiatria, dermatologia, ortopedia e traumatologia e ai servizi come l’assistente sociale, ogni martedì e giovedì dalle ore 8 alle 15 gli utenti del presidio sanitario trovano personale addetto all’accoglienza e all’orientamento.

Chi accede alla struttura può così trovare una risposta alle più frequenti domande sui servizi disponibili e su come attivare i percorsi di cura. L’impiego di una risorsa in presenza costituisce un elemento significativo in un contesto territoriale periferico e demograficamente connotato da un elevato indice di anzianità.

Si tratta del progressivo rafforzamento della risposta dei servizi territoriali della sanità che fa seguito al piano di riqualificazione del presidio di Santa Fiora. Il distretto è stato inaugurato lo scorso 9 luglio dopo una ristrutturazione e riqualificazione degli ambienti che ha permesso di renderli più accessibili e di aumentarne il numero.