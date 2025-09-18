SCANSANO – “Abbiamo a cuore la salute degli scansanesi”: usa un gioco di parole la sindaca Maria Bice Ginesi per annunciare che l’amministrazione comunale ha acquistato i defibrillatori per “offrire un presidio salvavita importantissimo a tutto il territorio comunale, territorio vasto e difficilmente raggiungibile dai soccorsi, e sappiamo tutti come sia importante un intervento immediato”.

Due apparecchi sono destinati al centro del paese, uno a piazza Garibaldi, già installato, e l’altro presso la Coop in via Orbetellana. Gli altri saranno messi prossimamente, uno per ogni frazione: a Murci, nell’edificio di proprietà comunale presso l’ufficio postale; a Poggioferro, sempre nell’edificio di proprietà comunale ora sede Auser; a Pancole, in piazza del Popolo; a Polveraia presso l’ambulatorio medico; a Montorgiali, in piazza del Mercato; a Preselle, in Località Valletta; a Pomonte presso il Bar; a Baccinello invece il defibrillatore già presente all’interno dell’ambulatorio sarà spostato all’esterno.

“Una decisione presa per assicurare soccorsi tempestivi ai nostri concittadini e ai turisti che visitano i nostri luoghi” spiega Ginesi.

Ma un defibrillatore bisogna saperlo usare. E per questo è stato organizzato un corso gratuito per dare le conoscenze necessarie. Si svolgerà a Scansano, ogni primo venerdì del mese dalle 14.30 alle 18.30, nella palestra delle ex scuole elementari in via XX settembre. Il corso, riservato ai maggiorenni e soci Unicoop, sarà tenuto da formatori professionali della Misericordia di Roccastrada. Sarà necessario presentare, la tessera di socio Coop, o sottoscrivere l’adesione all’inizio del corso, e la tessera sanitaria perché al termine dell’addestramento verrà rilasciato un attestato di operatore Dae della Regione Toscana.

I posti sono limitati e vanno prenotati via Whatsapp mandano un messaggio al 3473775584 (Maria Vittoria).