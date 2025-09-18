GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 18 settembre 2025
Ariete diretto, a volte troppo: misura i toni.
Toro calmo e rassicurante: chi ti è vicino apprezza.
Gemelli pieno di pensieri: organizza e seleziona.
Cancro emotivo: cerca protezione senza chiuderti.
Leone protagonista ma disponibile: giornata di equilibrio.
Vergine, segno del giorno, sarà metodica, razionale, lucida: una decisione oggi sarà decisiva.
Consiglio escursione: esplora l’Abbazia di San Rabano, nel cuore del Parco della Maremma, dove la tua voglia di ordine incontra il silenzio della storia.
Bilancia più riflessiva del solito: ottimo momento per interiorizzare.
Scorpione concentrato: chi ti osserva noterà il cambiamento.
Sagittario inquieto: ma la tua creatività troverà sfogo.
Capricorno risoluto: porti avanti le tue idee con chiarezza.
Acquario attivo ma un po’ dispersivo: fermati a valutare.
Pesci poetici: ma oggi meglio un passo concreto.