GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 18 settembre 2025

Ariete diretto, a volte troppo: misura i toni.

Toro calmo e rassicurante: chi ti è vicino apprezza.

Gemelli pieno di pensieri: organizza e seleziona.

Cancro emotivo: cerca protezione senza chiuderti.

Leone protagonista ma disponibile: giornata di equilibrio.

Vergine, segno del giorno, sarà metodica, razionale, lucida: una decisione oggi sarà decisiva.

Consiglio escursione: esplora l’Abbazia di San Rabano, nel cuore del Parco della Maremma, dove la tua voglia di ordine incontra il silenzio della storia.

Bilancia più riflessiva del solito: ottimo momento per interiorizzare.

Scorpione concentrato: chi ti osserva noterà il cambiamento.

Sagittario inquieto: ma la tua creatività troverà sfogo.

Capricorno risoluto: porti avanti le tue idee con chiarezza.

Acquario attivo ma un po’ dispersivo: fermati a valutare.

Pesci poetici: ma oggi meglio un passo concreto.