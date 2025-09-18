FOLLONICA – Ripresa ufficiale delle attività didattiche del gruppo Sub per la Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica. Un appuntamento che da anni rappresenta un punto di riferimento per tutti gli appassionati di mare e subacquea del territorio. La presentazione ufficiale del programma si terrà venerdì 3 ottobre alle 19 alla sede nautica in Viale Italia 321, Follonica, mentre le attività inizieranno a partire da lunedì 6 ottobre (nella foto d’archivio, un corso di sub tenuto dalla Lni Follonica).

Il Gruppo Sub della LNI Follonica, attivo ormai da numerosi anni, ha formato decine di subacquei e appassionati, coniugando la pratica sportiva con la diffusione della cultura del mare, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente marino. Grazie al lavoro di istruttori qualificati e all’esperienza maturata, i corsi si rivolgono sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della subacquea, sia a chi intende perfezionare le proprie capacità tecniche. Le iscrizioni sono aperte a tutti e rappresentano un’occasione per vivere un percorso formativo sempre all’insegna della sicurezza e della professionalità.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3393528981.