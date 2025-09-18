GROSSETO – «Dal 20 settembre prossimo il varco per la stazione su via Matteotti verrà chiuso» a segnalarlo una lettrice che lamenta la scelta fatta da Rfi, Rete ferroviaria italiana.

«Questo varco consentiva un notevole risparmio di tempo a chi proveniva da quella zona della città o dal sottopasso di via Sauro, decongestionando l’accesso principale e il parcheggio della stazione».

«Un danno per tutti i pendolari, lavoratori e studenti (specie i ragazzi del liceo artistico) che hanno utilizzato fino ad oggi questo ingresso diretto al binario uno. Tale varco aveva un orario di apertura, 6/20, compatibile con sicurezza e orari dei pendolari. Non si spiega questa decisione che crea un disagio a molti cittadini».