FOLLONICA – Corsi, appuntamenti, eventi culturali. A Follonica, al teatro della Fonderia Leopolda, è stato presentato l’anno accademico dell’Università della libera età.
Un’occasione per presentare il progetto formativo e dare l’occasione a chi ancora non l’ha fatto di iscriversi. Al momento della presentazione già oltre 200 erano le persone iscritte.
Dopo la presentazione dei corsi è stata fatta lettura scenica a cura de “Il Laboratorio dello Spettacolo”. Diria Ceccarelli in “La Beatrice” monologo tratto da “Le Beatrici” di Stefano Benni. A seguire, a cura dell’Associazione musicale follonichese – scuola comunale di musica, il concerto dell’Orchestra giovanile della scuola di musica diretta da Stefano Cocco Cantini.
Foto Giorgio Paggetti