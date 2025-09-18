GROSSETO – Il ministro della Salute Orazio Schillaci sarà a Grosseto il 22 settembre per partecipare all’assemblea sindacale Anaao Assomed che si svolgerà all’ospedale Misericordia di Grosseto.

«Sarà l’occasione – afferma l’Anaao, la sigla sindacale che rappresenta medici e dirigenti della sanità – per rappresentargli la nostra soddisfazione per l’approvazione del cosiddetto scudo penale per i medici e per discutere in maniera aperta della condizione critica dei professionisti delle aziende territoriali, tra blocco del tetto di spesa per il personale, sostanziale blocco della produttività aggiuntiva e scarsa attrattività di molte specialistiche e delle sedi più disagiate».

«Punti dolenti diffusi su tutto il territorio nazionale, ma che osservati dalla prospettiva della Ausl Toscana Sud Est, assumono ancora più peso, viste le peculiarità di estensione territoriale a bassa densità abitativa, indice di vecchiaia elevato e presenza di zone orograficamente disagiate».

«Occorrono soluzioni innovative che probabilmente impongono un ripensamento anche di norme e regole che governano il Sistema Sanitario, ormai invecchiate sotto il peso di avanzamenti tecnologici impensabili solo pochi anni fa. I professionisti hanno bisogno di un ambiente lavorativo che dia loro standard appropriati, serenità e un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata, al fine di poter rispondere con qualità alla domanda di salute dei cittadini» prosegue il sindacato.

«Su questi temi siamo consapevoli di un ministro che si batte per i professionisti e che da sempre ne rappresenta il valore a livello di Governo. Nell’occasione l’Anaao aziendale presenterà alcune proposte che inseriremo nel cantiere promosso dall’azienda, nell’idea che la buona sanità sostenibile ed appropriata non può fare a meno del contributo fattivo dei professionisti».