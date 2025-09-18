GROSSETO – È stata ufficialmente archiviata l’indagine a carico di Vincenzo Del Regno, attuale segretario generale del Comune di Impruneta. Il procedimento, condotto dalla Procura di Grosseto, riguardava vicende risalenti al periodo in cui Del Regno aveva incarichi presso i Comuni di Siena e di Follonica. La decisione del giudice per le indagini preliminari ha sancito la chiusura definitiva del fascicolo.

Le indagini e le intercettazioni telefoniche non hanno fatto emergere elementi di rilevanza penale. Il gip ha rilevato che non vi sono prove di illeciti e ha pertanto disposto l’archiviazione del caso. Il reato ipotizzato era traffico di influenze illecite e riguardava una pratica edilizia a Follonica e l’acquisizione di documentazione catastale.

Altro procedimento chiuso a Siena nel 2023

Nel 2023 era stato già archiviato un ulteriore procedimento, attivato presso la Procura di Siena, che vedeva Del Regno indagato per presunto abuso d’ufficio, in concorso con un agente della polizia municipale, per aver ottenuto l’accesso alla zona a traffico limitato del centro cittadino. Anche in quel caso, l’autorità giudiziaria aveva escluso la configurabilità del reato e disposto la chiusura del fascicolo.