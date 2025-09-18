GROSSETO – Educazione finanziaria come strumento di cittadinanza attiva, tutela dei risparmiatori e autonomia economica: è questo il cuore del progetto “Finanza in Comune”, promosso dai consulenti finanziari Francesca Massai e Francesco Delogu con il patrocinio del Comune di Grosseto.

Un’iniziativa gratuita e aperta a tutti, il cui prossimo incontro sarà giovedì 25 settembre e proseguirà con tre appuntamenti fino a gennaio 2026, per affrontare con un linguaggio chiaro e pratico temi cruciali legati alla gestione del denaro, alla previdenza e alla consapevolezza economica.

Di seguito il calendario dei prossimi quattro incontri tematici, della durata di circa un’ora e mezza ciascuno, ospitati nella biblioteca Chelliana:

25 settembre 2025 ore 17.30

“Risparmiare e investire responsabilmente”

Differenza fra risparmio e investimento e concetti base dei principali strumenti di investimento.

23 ottobre 2025 ore 17.30

“Think Big! Guida pratica al domani finanziario”

Un focus su piani di accumulo, previdenza, Tfr e fondi pensione.

27 novembre 2025 ore 17.30

“Donne che contano: finanza al femminile”

Uno spazio dedicato al rapporto tra donne e denaro, che affronta tematiche legate al gender gap, alla maternità e alla tutela patrimoniale, offrendo strumenti concreti per l’autonomia economica femminile.

19 febbraio 2026 ore 17.30

“La stagione in Maremma: come gestire al meglio i flussi”

Incentrato sul lavoro stagionale, con nozioni utili su contratti, contributi, bilanci personali e previdenza complementare.

Il progetto si basa esclusivamente su fonti ufficiali italiane e non ha finalità commerciali.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Per info e iscrizioni: 3404189307 – 3406161796