GROSSETO – Aggiornamento ore 20.47: Sembra che lo sparo che ha ferito un giovane straniero ad una gamba sia la conseguenza di una discussione con un connazionale. Non è ancora chiaro però chi dei due fosse armato, se il ferito o l’altro. Sul posto l’automedica, la Croce rossa e le forze dell’ordine.

News ore 19.30: Un giovane uomo è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto con una ferita da arma da fuoco ad una gamba.

Non è ancora chiaro come il giovane, di origine straniera, si sia procurato la ferita. Se sia autoinflitta per errore o se qualcuno gli abbia sparato.

L’uomo è stato soccorso nella zona delle Sante Marie, a Grosseto, dagli operatori della Croce rossa e trasportato in ospedale.

Notizia in aggiornamento.