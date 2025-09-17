GROSSETO – A Grosseto la giornata mondiale dell’Alzheimer si celebra sulle Mura con una giornata interamente dedicata alla prevenzione. Domenica 21 settembre dalle ore 9,30 alle 15,00 i professionisti e le specialiste dell’Azienda Usl Toscana sud est incontreranno la cittadinanza per attività di informazione e per aumentare la consapevolezza sui comportamenti da adottare per la prevenzione.

Saranno presenti Tiziano Borgogni, direttore Geriatria Grosseto, Sergio Pieri, medico della Neurologia Grosseto; Dario Iozzelli, psicologo Asl Tse e Loredana Micheli, coordinatrice infermieristica di delle Cure primarie di Grosseto.

Sarà distribuito un opuscolo illustrativo nato dalla collaborazione tra il Centro per i disturbi cognitivi e le demenze e le Cure primarie di Grosseto, con lo scopo di promuovere la consapevolezza sulle buone pratiche da adottare per evitare l’insorgenza dei disturbi cognitivi e dell’Alzheimer.

L’opuscolo (scaricabile anche da QUI), illustra in modo chiaro che cosa siano la demenza e la malattia di Alzheimer, presentandone i principali sintomi. Ampio spazio è dedicato ai fattori di rischio modificabili, suddivisi nelle diverse fasi della vita, con suggerimenti pratici per adottare stili di vita sani e sostenibili. Tradotto in più lingue e accessibile in formato digitale tramite QRcode, l’opuscolo garantisce inclusività e pari opportunità di informazione. Lo strumento si rivolge alla cittadinanza e ai caregiver, supportando consapevolezza e responsabilità condivisa.

«La salute è un bene comune – dichiara la direttrice infermieristica area provinciale grossetana, Cinzia Garofalo – centrale in questo senso è l’opera degli infermieri del territorio, impegnati quotidianamente in favore delle persone con problemi di demenza e Alzheimer. Azioni di promozione della salute servono a tutelare la dignità e la qualità della vita delle persone e delle comunità».

L’iniziativa Asl Tse si svolge nell’ambito dell’evento pubblico «Miglio d’oro» a cura del Rotary Club Grosseto al Bastione Garibaldi delle mura Medicee di Grosseto.

Foto: da sinistra Dario Iozzelli, psicologo Asl Tse e Loredana Micheli, coordinatrice infermieristica delle Cure primarie di Grosseto; Tiziano Borgogni, direttore Geriatria Grosseto, Sergio Pieri, medico della Neurologia Grosseto