GROSSETO – Torna anche quest’anno il progetto “Muoversi per sentirsi liberi”, promosso dal Comune di Grosseto per favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport. L’iniziativa, attiva dal 2014, si rivolge a bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni appartenenti a famiglie in condizioni di disagio socio-economico, offrendo loro l’opportunità di praticare gratuitamente un’attività sportiva all’interno di società del territorio.

Quest’anno hanno aderito ben 18 società sportive, alcune delle quali hanno scelto di non porre limiti al numero di iscrizioni, garantendo così una più ampia accoglienza.

Come nelle scorse edizioni, ogni partecipante potrà praticare una sola disciplina sportiva, scelta al momento dell’iscrizione, al fine di assicurare coerenza e continuità nel percorso. Le attività saranno completamente gratuite e le società sportive forniranno tutto il materiale necessario per lo svolgimento.

Per accedere al progetto è richiesto un Isee non superiore a 12mila euro, così da assicurare la partecipazione alle famiglie che più ne hanno bisogno. Le iscrizioni resteranno aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili, che saranno aggiornati in tempo reale al momento della presentazione della domanda, da effettuarsi esclusivamente di persona presso gli uffici preposti.

Il modulo di domanda può essere ritirato fino a mercoledì 15 ottobre compreso presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Grosseto, in via degli Apostoli 11, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30, e il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.

In alternativa, il modulo è disponibile per il download sul sito ufficiale del Comune di Grosseto, nella sezione dedicata al progetto “Muoversi per sentirsi liberi”, cliccando sull’allegato “Domanda di adesione cittadini per anno 2025-2026”.

Per completare l’iscrizione è obbligatorio presentarsi muniti di una copia dell’attestazione Isee in corso di validità e di un documento d’identità della persona che effettua la richiesta.