GROSSETO – «Rimane ancora priva di soluzione la questione della sicurezza stradale in via della Pace, che avevamo già evidenziato da tempo, sollecitando l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza» afferma il circolo “Pace” del Partito democratico.

«Gli incroci a raso, in particolare quelli situati nell’area della basilica del Sacro Cuore, continuano a rappresentare un grave pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, con rischi concreti per i cittadini, soprattutto per bambini e famiglie in transito, ora più che mai con la riapertura delle scuole».

«Nonostante le segnalazioni e le richieste avanzate pubblicamente e in sedi istituzionali, nessun intervento risolutivo è stato messo in campo. La situazione è rimasta sostanzialmente immutata, a conferma di una preoccupante assenza di visione e di attenzione verso la sicurezza urbana da parte dell’amministrazione comunale. Amministrazione che, negli intenti pre-elettorali, aveva messo la sicurezza tra le priorità, salvo poi, all’atto pratico, dimostrare una scarsa attenzione all’incolumità dei cittadini.

Un altro esempio concreto? Il parcheggio in fondo a via della Pace, adiacente al complesso abitativo di via Monte Bianco: l’asfalto è costellato di buche profonde e rigonfiamenti, nei quali è facile — e pericoloso — inciampare, soprattutto per persone anziane o con difficoltà motorie».

«Il problema di via della Pace non è un caso isolato. Si inserisce in un quadro più ampio di promesse disattese da parte dell’amministrazione di centrodestra, al governo della città da ormai 9 anni. Un lungo periodo durante il quale molti impegni assunti con i cittadini sono rimasti sulla carta, tra cui: La messa in sicurezza delle strade cittadine, più volte annunciata e mai realmente attuata in modo strutturale;

Il piano della mobilità sostenibile, promesso già nelle prime fasi del mandato e ad oggi ancora incompleto e privo di efficacia reale;

Il miglioramento del decoro urbano, costantemente evocato ma ancora lontano dagli standard di una città che ambisce a essere vivibile e accogliente, con segnalazioni frequenti di degrado, incuria e manutenzione insufficiente;

La partecipazione attiva dei cittadini, spesso evocata a parole ma disattesa nei fatti, con processi decisionali portati avanti senza confronto reale con il territorio».

«Davanti all’inerzia dell’amministrazione comunale, il Circolo “Pace” del Partito Democratico ritiene doveroso rilanciare la mobilitazione. In mancanza di risposte adeguate, siamo pronti ad avviare una raccolta firme tra i residenti, per chiedere con forza:

La messa in sicurezza immediata degli incroci pericolosi di via della Pace, con soluzioni efficaci e durature;

Un piano organico per la sicurezza stradale del quartiere e delle aree limitrofe;

Azioni concrete per il ripristino del decoro urbano e la cura degli spazi pubblici;

Un coinvolgimento reale dei cittadini nelle scelte che riguardano la vivibilità del loro quartiere».

«Sicurezza, decoro urbano e partecipazione non possono continuare ad essere solo slogan da campagna elettorale. Dopo 9 anni alla guida della città, l’amministrazione di centrodestra ha l’obbligo di rispondere con i fatti. I cittadini meritano molto di più di promesse non mantenute».