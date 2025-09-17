FOLLONICA – Intervento dei Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, 17 settembre in via della Repubblica, angolo via Livorno, nel quartiere Senzuno.
L’allarme è scattato intorno alle 17. Secondo le prime informazioni, durante alcuni lavori stradali sarebbe stato accidentalmente danneggiato un tubo della condotta.
I Vigili del fuoco stanno al momento effettuando tutte le verifiche tecniche necessarie per accertare l’entità del guasto e mettere in completa sicurezza l’area.
Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno disposto la chiusura temporanea al traffico di via della Repubblica per consentire lo svolgimento delle operazioni senza rischi per la cittadinanza.