GROSSETO – «I nostri sono tutti candidati di spessore». Il Pd lancia la squadra per le Regionali, quattro candidati pronti a correre da oggi in una brevissima campagna elettorale che porterà al voto i toscani il 12 e il 13 ottobre prossimi.

I nomi che compongono la lista del Pd nel collegio provinciale sono: Leonardo Marras, Alessio Scheggi, Lidia Bai e Lucia Tosini. Una squadra che unisce esperienza amministrativa, radicamento territoriale e competenze diversificate, pronta a rappresentare le esigenze della Maremma e della Toscana. I candidati sono stati presentati ufficialmente stamani nella storica sede Pd di via Svizzera, a Grosseto.

«Diamo continuità a un impegno che si è sempre caratterizzato per la concretezza e per la vicinanza ai cittadini – spiega Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico –. Con questa squadra presentiamo i candidati per le elezioni regionali. In questi cinque anni abbiamo governato bene, consolidando la presenza del PD in grado di affrontare le sfide più complesse, a partire dalle grandi infrastrutture, dalle politiche di sviluppo delle aree interne, fino al tema cruciale della sanità. Ora per la Maremma è il momento di fare un passo in avanti: siamo determinati a consolidare il nostro radicamento politico per tradurlo in un’azione che rappresenti la vera ossatura della provincia di Grosseto. Perché crediamo nella politica come impegno quotidiano, capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. La nostra lista rappresenta questo impegno: un PD radicato, serio e con la volontà di costruire una Toscana ancora più giusta e vicina alle persone».

Le parole dei candidati e i temi da portare in Regione

Leonardo Marras

«L’esperienza di questi anni in Regione Toscana – dichiara Leonardo Marras – è un patrimonio di competenze e un’esperienza straordinaria dal punto di vista politico, umano e sociale. Proporre la mia candidatura agli elettori è un momento significativo per verificare un lavoro fatto e ancora in corso. Ho portato la Maremma a Firenze in questi anni, senza mai allontanarmi dalla Maremma. Ho portato la nostra terra più bella del mondo, ogni giorno, nella sede più importante del mondo. Ed è stato un incontro straordinario. Perché noi abbiamo bisogno di spiriti profondamente toscani, esattamente quanto la Toscana – per essere la Toscana – ha bisogno di noi».

Alessio Scheggi

«La politica è stata una passione, un impegno che sento come un dovere verso la comunità che mi ha formato e che mi ha insegnato i valori in cui credo da sempre – ha commentato Alessio Scheggi –. Ho accettato di candidarmi alle prossime elezioni regionali nella lista del Partito Democratico perché penso che questo sia il momento in cui ognuno di noi deve metterci la faccia, consapevoli che la Regione e la Toscana e la Maremma abbiano bisogno di impegno, competenza e passione. Ci sono i problemi quotidiani dei cittadini e che hanno il coraggio di chiedere risposte concrete; e ci sono i problemi più grandi legati all’identità e al desiderio di migliorare. Per me rappresentarsi significa restare fedele ai valori che mi hanno guidato fin da giovane: la solidarietà, la passione sociale, l’attenzione ai più deboli, con la convinzione che una comunità si costruisca solo se ciascuno si sente protagonista. Il cambiamento non vuol dire dimenticare chi siamo, ma guardare avanti con coraggio, rinnovando la politica con le idee, con il dialogo e con la capacità di ascoltare».

Lidia Bai

«Un mese fa non avrei immaginato di essere candidata al Consiglio Regionale della Toscana – dichiara Lidia Bai –. Poi le cose accadono in fretta: ci si mette a disposizione e ciò che sembrava lontano diventa realtà. È stato così anche la prima volta che mi sono candidata a sindaco. Ringrazio il PD per la fiducia. Alla soddisfazione segue subito la responsabilità: ascoltare, conoscere, lavorare. La nostra provincia è grande e complessa, dal mare alla montagna, dalle città ai piccoli borghi, con grandi potenzialità da valorizzare insieme. I miei impegni principali per la Maremma saranno: una sanità più vicina ai territori, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili, connessioni digitali più forti e diffuse, sostegno concreto alle aree interne, viabilità più sicura ed efficiente, valorizzazione della cultura e del nostro patrimonio ambientale. Sono pronta a mettermi al servizio della nostra comunità, come ho sempre fatto, con impegno, passione e ascolto, per costruire insieme una Toscana più giusta, vicina e sensibile».

Lucia Tosini

Questo invece il commento di Lucia Tosini, che è nata e vive nel cuore dell’Amiata, a Roccalbegna, insegnante, impegnata nel sociale – Croce Rossa, Pro Loco, Commissione Pari Opportunità – responsabile scuola e cultura nella segreteria provinciale del PD. «Mi candido per portare in Regione voce e istanze di chi vive territori interni e marginalizzati – spiega Lucia Tosini – con un programma che offra ai piccoli borghi tutela e cura del territorio affinché la Toscana valorizzi ogni suo angolo».