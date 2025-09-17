ORBETELLO SCALO – Il Comune di Orbetello informa la cittadinanza che, a seguito della segnalazione della presenza di un nido di vespe presso la scuola dell’infanzia sita in via Aramo Marri a Orbetello Scalo, è stato programmato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida nella prima mattina di venerdì 19 settembre 2025, dalle ore 5.00 alle ore 7.00.

L’operazione sarà effettuata da una ditta specializzata e il Comune invita, in via del tutto precauzionale, tutti residenti nelle aree interessate dalla disinfestazione a:

• evitare di avvicinarsi all’area in cui è presente l’albero in oggetto;

• evitare di stazionare nella zona di trattamento ed in quelle attigue durante l’esecuzione del trattamento;

• tenere chiuse porte e finestre di appartamenti/locali durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

• non tenere ad asciugare indumenti e biancheria all’esterno delle abitazioni;

• provvedere a detenere gli animali domestici all’interno o comunque allontanarli e metterli al riparo;

• provvedere a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio;

• provvedere a proteggere vasche ornamentali e fontane ove siano presenti pesci;

• coprire con teli i giochi e gli arredi presenti all’esterno, oppure lavarli accuratamente dopo gli interventi, prima di renderli di nuovo fruibili;

• provvedere a proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e lavarli accuratamente prima del loro consumo;

• verificare la eventuale presenza di aviari e, in tal caso, avvertire gli apicoltori per le opportune precauzioni;

• non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dalla disinfestazione fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’Ordinanza n.225 del 16/09/2025.