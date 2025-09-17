ALBERESE – Venerdì 19 settembre con inizio alle 14,30 si svolgerà presso il Parco della Maremma, sala Granaio Lorenese, un convegno pubblico sul tema ”Innovazione e sostenibilità, nell’Italia di mezzo: un patto tra energia, costruzioni e paesaggio”.

Durante l’incontro – organizzato anche dall’Ance Grosseto e dall’Ance Toscana – verranno dibattuti temi di grande attualità sociale, economica ed ecologica, con un confronto tra istituzioni pubbliche, imprenditori ed esperti, all’interno di due tavole rotonde.

I lavori introdotti dal presidente del gruppo Giovani imprenditori Ance Toscana Chiara Frangerini, da Massimo De Blasis presidente di Ance Grosseto e da Rossano Massai, presidente di Ance Toscana, proseguiranno con un primo dibattito su: ”Architetture invisibili: geotermia, acqua e impresa per i territori sostenibili” durante il quale saranno evidenziate le potenzialità territoriali per lo sviluppo geotermico correlate alle tematiche inerenti la disponibilità dell’acqua e della sua utilizzazione nel territorio maremmano, in un’ottica di sostenibilità ambientale anche attraverso il contributo dell’intervento imprenditoriale delle aziende di settore.

Coordinati da Federico Trippi, esperto in servizi innovativi, i temi saranno approfonditi dalla senatrice Simona Petrucci dall’onorevole Marco Simiani, componenti delle commissioni parlamentari ambiente energia e lavori pubblici, da Federico Balocchi, delegato Anci Toscana per la geotermia, Roberto Renai presidente dell’Acquedotto del Fiora spa e dall’imprenditore Devis Mitri, vicepresidente del gruppo giovani Ance Toscana.

Il secondo dibattito è coordinato da Simone Rusci, architetto e docente universitario, avrà come tema “Borghi e paesaggi resilienti: costruire nell’Italia di mezzo del futuro”. Particolare approfondimento sarà rivolto alla valorizzazione dei recuperi urbanistici, le riqualificazioni edilizie sia in termini costruttivi che culturalmente valoriali, con attenzione anche ai borghi dei territori interni. Ne discuteranno l’onorevole Fabrizio Rossi, membro della commissione parlamentare ambiente, territorio e lavori pubblici. La visione degli imprenditori edili sarà esposta da Massimo De Blasis, presidente di Ance Grosseto.

Interverranno anche Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, Cecilia Gentili, presidente dell’ordine degli architetti valorizzando il ruolo architettonico degli interventi e Claudio Reginali, presidente dell’associazione Green Future Center portando a testimonianza il progetto Green Art Maremma come esempio di iniziativa di rigenerazione urbana, integrando arte murale e sostenibilità.

I lavori del convegno sono coordinati da Alfredo Faetti, direttore della redazione giornalistica di Tv9 e le conclusioni saranno svolte da Leonardo Marras, assessore allo sviluppo economico della Regione Toscana.