GROSSETO – Si svolgerà alla sede del Ct Grosseto la fase finale a 8 squadre del Campionato Italiano a squadre Under 16 femminile 2025. L’evento si svolgerà da domani 18 settembre fino al 20 e vedrà sfidarsi le migliori otto formazioni giovanili del panorama tennistico nazionale. Le giovani atlete si contenderanno il titolo italiano con la formula del tabellone ad estrazione a specchio con recupero e graduatoria dei perdenti, garantendo così il massimo spettacolo e competitività. Gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla piattaforma SuperTenniX, evoluzione digitale del canale televisivo SuperTennis TV.

Le finaliste sono il Tennis Club Genova 1893, il Tennis Club Pietra di Pietra Ligure, il Circolo Tennis Scaligero (Verona), il Tennis Training (Foligno), il Circolo Tennis Grosseto, il Circolo Tennis EUR e il Tennis Club Parioli di Roma e infine il Circolo Tennis Dino De Guido (Mesagne). Il Ct Grosseto ha avuto accesso alla fase finale regolando l’Associazione Tennis Tolentino con il punteggio di 2-0 ed è pronta per questa nuova sfida.

La manifestazione rappresenterà un’importante vetrina per il tennis femminile Under 16, categoria fondamentale per lo sviluppo delle future campionesse italiane. Le tre giornate di gare offriranno l’opportunità di vedere all’opera i migliori talenti emergenti del tennis nazionale, in un contesto organizzativo di alto livello.

Il Campionato Italiano a squadre Under 16 femminile costituisce infatti uno dei momenti più attesi della stagione tennistica giovanile, capace di attrarre l’attenzione di tecnici, àdirigenti e appassionati da tutta Italia.

L’evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del tennis, che potranno assistere a match di altissimo livello tecnico e agonistico nella splendida cornice della Maremma toscana.