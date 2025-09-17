GAVORRANO – Un furgone è andato a fuoco pochi minuti fa sulla quattro corsie in direzione sud, tra Scarlino e Gavorrano.

L’autista ha fatto in tempo a fermarsi sulla piazzola di sosta e scendere. Poi il furgone, che trasportava bibite, è stato avvolto dalle fiamme.

Sul posto sta intervenendo una squadra dei Vigili del fuoco, mentre la Polizia stradale ha chiuso la corsia di marcia lasciando però aperta quella di sorpasso.

Si raccomanda prudenza a chi si trovasse a passare su quel tratto di strada.