GROSSETO – Anticipata a sabato 20 settembre la terza giornata di campionato delle due maremmane del girone E di Serie D Grosseto e Follonica Gavorrano (foto d’archivio di Paolo Orlando).

La Lega Nazionale Dilettanti ha appena ufficializzato l’anticipo della gara tra Vivi Altotevere Sansepolcro e il team minerario, che si giocherà allo stadio comunale Buitoni di Sansepolcro sabato 20 settembre alle 15. Stessa data e stessa ora per il duello casalingo dei biancorossi contro l’Aquila Montevarchi, diramato già da qualche giorno.

La classifica dopo due giornate:

Seravezza, Follonica Gavorrano, Tau Altopascio 6 punti; San Donato Tavarnelle 4; Ghiviborgo, Foligno, Grosseto, Sporting Club Trestina, Terranuova Traiana, Scandicci, Siena, Orvieto, Vivi Altotevere Sansepolcro, Camaiore 3; Aquila Montevarchi 1; Cannara, Prato, Poggibonsi 0