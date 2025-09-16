GROSSETO – Nuova edizione domenica mattina, sulle Mura Medicee di Grosseto, del Miglio d’Oro, passeggiata ecologica che ha visto, nelle quattro annate precedenti, la partecipazione di centinaia di persone. La “passeggiata” sarà preceduta da una gara podistica, sulla distanza di un miglio, e si concluderà con un “Pasta party” alla Sala Eden.

La quota di partecipazione individuale sarà di 10 euro, e il ricavato sarà impiegato in progetti di solidarietà rotariana L’iscrizione comprende la partecipazione alla gara e/o camminata, la consegna del pacco gara con prodotti in omaggio offerti dalle aziende del territorio, partecipazione al pasta party a conclusione della manifestazione.

Il pettorale potrà essere acquistato presso l’edicola La Vasca in Piazza La Vasca a Grosseto o prenotatile chiamando il numero 3480620516 o il giorno della manifestazione, sulle Mura Medicee, fino alle ore 10, sino e salvo esaurimento. La gara podistica partirà alle 10.30 mentre la partenza della “camminata” è prevista alle 11,30. La partenza è fissata al Bastione Garibaldi e percorrerà tutte le Mura cittadine sino a tornare al punto di partenza.

La manifestazione è organizzata dal Rotary Club Grosseto ed ha il patrocinio del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto. Partner dell’iniziativa, oltre al Rotary che organizza, il Panathlon International Club di Grosseto. Quest’anno la manifestazione vedrà la presenza anche della Azienda USL Toscana Sud Est oltre ai consueti partner come il Rotaract, Istituzione Le Mura, Avis, UISP, TV9, Uscita di Sicurezza, Running42, Marathon Bike. Sponsor al momento della manifestazione sono: Banca TEMA, Farmacia La Rugginosa, Nuova Solmine, Conad, Bricolarge, Elettromeccanica Moderna, Generali Assicurazioni Maurizio Marraccini, Tecnoseal, Azienda Agricola Il Pino, Quadalti, Hypesport e Mieleria Rossi Novaro.

Il pasta party, momento di convivialità organizzato al termine della manifestazione, si svolgerà presso la Sala Eden con l’ausilio di Uscita di Sicurezza ed offerto a tutti i partecipanti alla gara podistica e camminata previo ritiro del buono pasto.

E’ prevista anche la presenza di un testimonial di eccezione a cui sarà conferito il Premio “Il Miglio d’Oro” che per quest’anno è l’atleta grossetana della società Track & Field Master Grosseto Angela Mazzoli, classe 1960 Categoria di corsa F65; Angela ha vinto da master 11 titoli italiani in carriera, Campionessa europea a squadre e bronzo individuale nel 2022; nel 2025 ha vinto i titoli italiani nei 1500 indoor, 3000 indoor, 5000 su pista e 10 Km su strada.

Il Trofeo Miglio d’Oro è rappresentato da un’opera grafica dell’artista grossetano Armando Orfeo intitolata “Wonderful World” che rappresenta la Maremma. Verrà donata a Mazzoli proprio per suggellare il suo valore sportivo e la vicinanza al nostro territorio con un’opera che l’artista ha voluto donare proprio per ciò che rappresenta.

Saranno presenti alla manifestazione rappresentanti delle Autorità militari, civili e religiose del nostro territorio nonché i rappresentanti dei partner aderenti all’iniziativa e degli sponsor.

In occasione della manifestazione saranno presenti degli esperti del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Area Grossetana della Azienda USL Toscana Sud Est in collaborazione con gli infermieri di famiglia e comunità per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alzheimer 2025. Sarà presente una postazione per informare e sensibilizzare sulla malattia di Alzheimer ed all’interno della Sala Eden ci sarà un presidio con alcuni medici che potranno effettuare delle valutazioni e si forniranno utili indicazioni sulla prevenzione di tali disturbi.