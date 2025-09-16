GROSSETO – Era agitato, nervoso. Stava visibilmente male tanto da prendere a testate la vetrata di un supermercato in centro a Grosseto.

Un uomo è stato soccorso questo pomeriggio in centro, a Grosseto, nella zona di via Ximenes.

L’uomo, in un raptus autolesionistico, ha iniziato a prendere a testate il vetro, evidentemente non riuscendo a gestire in altro modo il proprio malessere.

Sul posto sono intervenuti l’automedica e l’ambulanza della Croce rossa per prestare soccorso all’uomo e accompagnarlo in ospedale. Sul posto anche la Polizia.