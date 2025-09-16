FOLLONICA – «Apprendiamo con dispiacere la strumentalizzazione politica operata dal coordinatore del Partito democratico, Matteo Iannitelli, sulla mozione relativa al riconoscimento dello stato di Palestina».

A dirlo in una nota è la lista civica Buoncristiani, che replica alle accuse del Pd locale.

«Peraltro, ricordiamo ad Iannitelli che se i capogruppo dei principali partiti di opposizione, Pecorini, Ciompi e Betti, fossero stati presenti verosimilmente ci sarebbero stati i voti per approvare la mozione. Evidentemente il loro disinteresse per il tema non ha sconfortato il coordinatore del Partito democratico, nella migliore tradizione della loro doppia morale. Vogliamo ricordare anche che nella passata consiliatura era già stata approvata una mozione simile, ma oltre ad issare la bandiera della pace sul palazzo comunale, non era seguito niente di concreto».

«Il suo attacco – continua la nota -, purtroppo, conferma esattamente i rischi e le motivazioni che hanno portato la nostra lista civica a prendere la posizione espressa in Consiglio comunale. La retorica del “partigiano” e del “simbolo”, sbandierata per attaccare il sindaco Buoncristiani, non fa altro che banalizzare una tragedia che sta coinvolgendo milioni di persone. Addirittura per fare propaganda e cercare di darsi un tono si scomoda anche Dante».

«La nostra astensione non è stata un atto di indifferenza, ma anzi di rispetto, di profonda serietà e responsabilità. Come ha ribadito il sindaco, siamo contro la guerra, contro ogni forma di violenza e di ingiustizia. Ma non crediamo che una mozione locale, usata come palcoscenico per un attacco politico, possa risolvere un conflitto internazionale. La nostra storia e i nostri valori non hanno bisogno di “simboli” da esibire per essere dimostrati. A Follonica, noi lavoriamo per risolvere i problemi reali, quelli che toccano la vita dei cittadini ogni giorno, con azioni concrete e non con gesti vuoti e politicizzati. Le tragedie umanitarie meritano rispetto e un dibattito serio, non di diventare il pretesto per scontri partitici a livello locale».

«Invitiamo quindi Iannitelli e compagni a concentrarsi sulle reali priorità di Follonica, a smettere di usare temi così delicati per visibilità personale e a dialogare in maniera costruttiva per il bene della città. La nostra lista civica continuerà a sostenere il sindaco Matteo Buoncristiani nella sua azione di governo, basata non su proclami, ma su un lavoro concreto e trasparente».