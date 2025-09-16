GROSSETO – Lo sapevate che, nel corso della nostra vita, percorriamo una distanza pari più volte la circonferenza della terra compiendo fra i 3mila e gli 8mila passi al giorno?

E lo sapevate che in un piede ci sono 26 ossa? E che 33 sono le articolazioni che permettono al piede di muoversi? E quanti saranno i legamenti? 107 e ancora un’altra curiosità: le ghiandole sudoripare in un piede sono 250.000 lo sapevate?

Secondo voi oggi quale potrà mai essere l’argomento che tratteremo?!

I piedi a cui spesso non poniamo l’attenzione che meritano, considerando che quella piccola pianta sostiene il peso dell’intero corpo e lo ammortizza a ogni passo, adattando sempre la postura e mantenendola mobile e al contempo stabile anche in situazioni critiche e croniche.

I piedi sono la base del nostro equilibrio fisico ma anche quello psichico (lo scopriremo nelle prossime settimane).

Sul piano somatico il piede è collegato a legamenti, articolazioni, muscoli della gamba, ginocchio, colonna vertebrale… quindi dalle compromissioni posturali possono derivare mal di testa, mal di schiena e problemi di occlusione dentale e masticazione.

Quindi senza troppi giri di parole dobbiamo avere cura dei nostri piedi, sia nella scelta delle calzature, che siano comode pianta larga e tacco moderato, avere l’abitudine di camminare anche a piedi nudi in casa che fa molto bene, lavarli con saponi vegetali e naturali, asciugarli bene e utilizzare delle creme idratanti non unte che vadano ad idratare e mantenere la pelle morbida. Se volete provare un buona ricetta nutritiva e che abbia un buon riscontro sui vostri piedini stanchi e pesanti prendete l’olio di macadamia, che nutre ma non unge, al quale aggiungerete olio essenziali di cipresso, limone e ginepro ad azione astringente, decongestionante; il massaggio donerà freschezza e leggerezza ai nostri piedi.

Il massaggio potete farlo con o senza aver fatto un pediluvio precedentemente, nel caso vogliate farlo ecco come: prendiamo due cucchiai di sale grosso a cui aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale di salvia, di menta e cipresso e poi dopo aver mescolato sale e olio li mettiamo nella bacinella con acqua tiepida e li teniamo a bagno almeno dieci minuti.

Ultimo piccolo consiglio per chi soffre di micosi alle unghie: non dimenticate di asciugare bene piedi e unghie e applicare due volte al giorno una goccia di olio essenziale di tea tree nell’unghia per diverse settimane.

Capita che si possa incappare in qualche verruca nel piede o nelle mani (o addirittura altre parti del corpo); le più frequenti sono nel piede, ecco che gli oli essenziali vengono in nostro aiuto Tuya potentissimo va a seccare ed estirpare il problema, spennellando un paio di volte al giorno.

Ecco qualche piccolo consiglio per mantenere in salute i nostri piedi che dovranno portarci lontano.

Per qualsiasi informazione, consiglio potete scrivere a [email protected]

