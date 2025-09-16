GAVORRANO – Ce l’ha fatta Francesco Bacci della Domestic Street Racing a compiere un’impresa al Trofeo dello Scalatore, dominando la corsa amatoriale Uisp con partenza e arrivo a Gavorrano, e centrando la prima vittoria di una stagione insolitamente senza successi (foto Malarby). “Ci ho sempre provato – racconta Bacci – qualche volta un po’ di sfortuna, qualche volta è mancata la gamba. Anche quella di Gavorrano non è una salita particolarmente adatta a me, molto dura sin dall’inizio. Sapevo che arrivare ai piedi dell’ultima ascesa con altri sarebbe stato rischioso”.

La manifestazione è stata organizzata dal Marathon Bike di Grosseto e Avis Gavorrano&Scarlino con il patrocinio della Provincia e del Comune di Gavorrano, con il sostegno della Banca Tema e la Cantina Vini di Maremma. Il grande protagonista della gara, insieme a Bacci, è stato Vincenzo Rigirozzo, del Gs Ontraino. Bacci e Rigirozzo sono andati in fuga nel primo dei sette giri del circuito, riuscendo a tenere a distanza il gruppo. Poi, nell’ultima salita, l’azione di Bacci e Rigirozzo che ha comunque potuto gioire per il successo nella seconda fascia. “Sicuramente come è mio stile ho provato a rischiare – racconta Rigirozzo – ed è andata bene. Francesco ha tirato di più, ma anche 20 anni meno di me”. Grandi elogi, ancora una volta, per l’organizzazione del Team Marathon Bike. “Ringrazio Maurizio Ciolfi – aggiunge Rigirozzo – che è una persona che si dà da fare per farci divertire nonostante trovi difficoltà”. “La Maremma aiuta perché i nostri sono percorsi fantastici – specifica Bacci – al resto pensa Maurizio Ciolfi, che con grande impegno mette sempre al primo posto la sicurezza”.

“Abbiamo tenuta aperta la sede dell’Avis a Govorrano per tutta la giornata per supportare i giudici – afferma Katia Leoni, presidente dal mese di marzo – ci fa piacere avere avuto più di 70 partecipanti da tutta la Toscana e un paese animato da questo evento. Per noi è importante partecipare a questa manifestazione e ringraziamo i volontari che hanno aiutato lungo il percorso”. Alla premiazione per il Comune di Gavorrano era presente il vice sindaco Daniele Tonini.

Cesare Macchi, del Gs Baglini, il primo a tagliare il traguardo dopo i due fuggitivi. Questi, invece, i vincitori di categoria. Fra gli Ex Pro Gabriele Farnè, Cicli Falaschi; per gli Elite Alberto Turchetti, City Bike; nella categoria M1 Emanuele Labate, Team Stefan; per gli M2 Bacci; fra gli M3 Gianni Mainardi, Gs Ontraino; negli M4 Andrea Amorevoli, Bassibike; per gli M5 Cesare Macchi, Gs Baglini; nel gruppo degli M6 Rigirozzo e in quello degli M7 Pierluigi Stefanini, Santa Marinella Cicli Montanini; fra le donne applausi per Marianna Paci, Ciclistica Senese.