GROSSETO – Il segretario provinciale del Partito Democratico di Grosseto, Giacomo Termine, ha nominato la nuova segreteria provinciale, «una squadra ampia, competente e radicata nei territori. L’obiettivo è chiaro: essere immediatamente operativi sulle priorità della provincia e accompagnare, con serietà e unità, la campagna per le elezioni regionali, a sostegno della riconferma del presidente Eugenio Giani, del governo di centrosinistra in Toscana e dei nostri candidati locali».

«Ringrazio di cuore – dice Giacomo Termine – tutte e tutti i componenti della precedente segreteria per l’impegno generoso di questi anni. Oggi apriamo una fase nuova, con una squadra che mette al centro competenza, ascolto e presenza nei territori. Le sfide che abbiamo davanti — dalla sanità al lavoro, dalle infrastrutture alla transizione ecologica, fino alle politiche per i giovani e all’agricoltura — chiedono un Pd organizzato, capace di proposta e di governo. La prima tappa è la campagna per le regionali: vogliamo che la Toscana continui a essere guidata dal centrosinistra, sostenendo con convinzione Eugenio Giani, i nostri candidati locali, ed un programma che rafforzi sanità pubblica, coesione sociale e sviluppo delle aree interne».

La segreteria è stata strutturata in modo da unire deleghe politiche e coordinamento territoriale, garantendo radicamento capillare in tutta la provincia. Una scelta che risponde alla necessità di un partito vicino alle persone, ai problemi concreti e alle comunità locali.

Composizione della segreteria provinciale

Susanna Lorenzini — Vice Segretaria

Ciro Cirillo — Coordinatore della Segreteria

Daniela Piandelaghi — Organizzazione

Mariano Genovese — Sanità e Sociale

Daniele Tonini — Infrastrutture e Pianificazione

Christian Marchini — Segretario provinciale dei Giovani Democratici (Gd) e Responsabile politiche giovanili

Rachele Nanni — Agricoltura

Cinzia Tacconi — Ambiente e Transizione Ecologica

Saimo Biliotti — Servizi Pubblici Locali

Coordinatori territoriali, membri della segreteria

Lauretta Bianchi — Area Sud

Mirjam Giorgieri — Area Nord

Federico Badini — Amiata

Demetrio Cozzupoli — Area Centro

«Con la nuova segreteria – conclude Termine -, il Pd provinciale di Grosseto si mette subito al lavoro per costruire una campagna regionale all’altezza delle aspettative dei cittadini, valorizzando il contributo di amministratori, circoli e volontari, e promuovendo un confronto aperto con tutte le realtà economiche e sociali del territorio».