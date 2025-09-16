CAPALBIO – Aggiornamento ore 9.50: La donna, 77 anni, è stata trasferita in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello e da qui trasferita con Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena dall’ambulanza della Croce rossa di Capalbio. L’incidente è avvenuto alle 6.30 di questa mattina, Sul posto anche i Vigili del fuoco.

News ore 9.00: Una donna è rimasta ferita questa mattina sulla strada Pedemontana, all’altezza del lago di San Floriano, nel comune di Capalbio.

La donna si trovava alla guida della propria auto quando si è schiantata contro il guard-rail che ha sventrato la carrozzeria e rotto il vetro.

La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita in gravi condizioni in ospedale.

Sul posto i carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente e il soccorso stradale di Lorenzo Battisti che ha provveduto a rimuovere l’auto.